وفد من وزارة الرياضة يزور العلمين الجديدة لبحث إنشاء مدينة أولمبية عالمية

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم ملف الشباب والرياضة وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة، قام وفد من وزارة الشباب والرياضة بزيارة رسمية إلى مدينة العلمين الجديدة لبحث سبل إنشاء مدينة أولمبية عالمية تُعد الأولى من نوعها بالمنطقة.

وكان في استقبال وفد وزارة الشباب والرياضة المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية.



وجاءت الزيارة بتكليفات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث ضم وفد الوزارة كلًا من الدكتور زكريا محيي الدين مساعد وزير الشباب والرياضة، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، والدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التسويق بالوزارة، إلى جانب عدد من القيادات والمعاونين.



وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف التوسع في إنشاء المدن الرياضية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الرياضية والسياحية، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في البنية التحتية الرياضية.



وخلال الزيارة، ناقش وفد وزارة الشباب والرياضة مقترحاً متكاملاً لإقامة مدينة أولمبية عالمية على مساحة تُقارب 800 فدان، بموقع استراتيجي مميز بمدينة العلمين الجديدة، بما يسهم في تحويلها إلى مركز إقليمي ودولي للبطولات الرياضية والمعسكرات التدريبية.



وتضمن المقترح إنشاء ملاعب دولية، ومعسكرات تدريب متطورة، ومجمعات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب منشآت فندقية ومراكز تأهيل ورياضي ومرافق خدمية متكاملة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يدعم خطط الدولة في استضافة البطولات الكبرى.



كما شملت الزيارة بحث إمكانية إنشاء مدينة ترفيهية كبرى تخدم السياحة الرياضية والعائلية، إلى جانب دراسة سبل دعم السياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للطب الرياضي، بما يتماشى مع ما تمتلكه مدينة العلمين الجديدة من مقومات طبيعية وبنية تحتية حديثة.