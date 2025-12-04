قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد من وزارة الرياضة يزور العلمين الجديدة لبحث إنشاء مدينة أولمبية عالمية

وفد وزارة الشباب والرياضة
وفد وزارة الشباب والرياضة
يسري غازي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم ملف الشباب والرياضة وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة، قام وفد من وزارة الشباب والرياضة بزيارة رسمية إلى مدينة العلمين الجديدة لبحث سبل إنشاء مدينة أولمبية عالمية تُعد الأولى من نوعها بالمنطقة.

وكان في استقبال وفد وزارة الشباب والرياضة المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية.
 

وجاءت الزيارة بتكليفات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث ضم وفد الوزارة كلًا من الدكتور زكريا محيي الدين مساعد وزير الشباب والرياضة، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، والدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التسويق بالوزارة، إلى جانب عدد من القيادات والمعاونين.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف التوسع في إنشاء المدن الرياضية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الرياضية والسياحية، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في البنية التحتية الرياضية.
 

وخلال الزيارة، ناقش وفد وزارة الشباب والرياضة مقترحاً متكاملاً لإقامة مدينة أولمبية عالمية على مساحة تُقارب 800 فدان، بموقع استراتيجي مميز بمدينة العلمين الجديدة، بما يسهم في تحويلها إلى مركز إقليمي ودولي للبطولات الرياضية والمعسكرات التدريبية.

وتضمن المقترح إنشاء ملاعب دولية، ومعسكرات تدريب متطورة، ومجمعات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب منشآت فندقية ومراكز تأهيل ورياضي ومرافق خدمية متكاملة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يدعم خطط الدولة في استضافة البطولات الكبرى.

كما شملت الزيارة بحث إمكانية إنشاء مدينة ترفيهية كبرى تخدم السياحة الرياضية والعائلية، إلى جانب دراسة سبل دعم السياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للطب الرياضي، بما يتماشى مع ما تمتلكه مدينة العلمين الجديدة من مقومات طبيعية وبنية تحتية حديثة.

وزارة الرياضة أشرف صبحي مدينة العلميين الجديدة رئيس جهاز العلمين وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كيا سيلتوس موديل 2027

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد