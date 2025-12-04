عباس أبو الحسن يوجه رسالة لمنى زكى ويشيد بفيلم الست

أشاد الفنان عباس أبو الحسن، بأداء الفنانة منى زكي، في فليم الست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب عباس أبو الحسن: "دي ليلة حب حلوة، شكرا منى على إيمانك الأصيل بفنك، على حبك الخالص المجرد للتمثيل، على عدم التقولب، على عدم الرضوخ للعمل في تلك مناطق الآمنة التى تقتل الروح والإبداع، على عقيدة المخاطرة الفنية.

وتابع: شكر على جرأتك وحرصك على اكتشاف مناطق وعرة غير أمنة، في مجتمع المسخ المشوه الذي يعج بالأمراض النفسية.

وأردف الفنان عباس أبو الحسن، ذلك المجتمع المُحبط المقتول الحلم المتربص، مدعي الأخلاق الذي يحيا على النميمة والحقد والغل ،عليكي ان تمشي للأمام ولا تنظري للخلف، كيف تبالي بفئة لم ترى الفيلم ولن تراه كونها مشغولة برميك بالجمرات؟، فلا تحزني ولا تخافي.

ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا يوم 10 ديسمبر المقبل. وتقدم الفنانة منى زكي في فيلم “الست” السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، وسيد رجب.

⸻

قصة فيلم “الست” بطولة منى زكي

يركز فيلم “الست” على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء، وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر هو فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي أثّر على حياتها الفنية وتسبب في أعراض من بينها جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.





