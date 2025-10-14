حمايةً للمواطنين.. محافظ بني سويف يؤكد استمرار حملات الرقابة الصحية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والمصانع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ومتابعة سلامة تداول الأغذية المطروحة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها، حمايةً لصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بشأن جهود المديرية في تنفيذ حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بعدد من المراكز، بمشاركة إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة أمنية أحمد حسن، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق مراقبة الأغذية بإدارات: الواسطى، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن، وذلك في إطار خطة المحافظة والمديرية لضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة بالأسواق.

وشملت الحملة المرور على 44 منشأة غذائية بعدة مراكز، حيث تم ضبط وإعدام نحو 75 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة (لحوم، دواجن، ألبان...) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط 10800 قطعة باتيه مختلفة النكهات بإجمالي وزن 648 كيلوجرامًا مدون عليها تاريخ صلاحية لاحق لتاريخ الإنتاج الفعلي، وذلك داخل أحد مخازن المواد الغذائية بمركز الفشن، وتم التحفظ على الكمية وتحرير محضر ضبط بالواقعة وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، مع سحب عينات منها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز إهناسيا، تمكنت الحملة من ضبط 50 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة لعدم وجود بيانات توضيحية على العبوات وتعبئة بعضها في عبوات منظفات، فضلًا عن انتهاء صلاحية عدد من المنتجات، حيث تم تحرير محاضر بالوقائع وإرسالها للنيابة العامة.

كما تم سحب 7 عينات غذائية من بعض المنتجات وإرسالها إلى المعمل المشترك ببني سويف للفحص والتحليل، بالإضافة إلى تحرير 66 محضر جنحة صحية بينها 29 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالمخالفة للقرار 96 لسنة 1967، و37 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين بالمخالفة للقرار 97 لسنة 1967.

وفي السياق ذاته، تمت مخاطبة الوحدة المحلية المختصة لوقف نشاط 3 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، وإدارة بعضها بدون ترخيص، من بينها محل فطاطري يدار دون وجود مصدر مائي عمومي بمركز إهناسيا.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الصحة والأجهزة المعنية في تنفيذ توجيهات الدولة في مجال الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية الصارمة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.