وكيل أوقاف بني سويف يفتتح الأسبوع الثقافي بعنوان: الحفاظ على البيئة ضرورة شرعية

افتتح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تُنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد شبابها، وبتوجيهات  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي يُقام تحت عنوان: "الحفاظ على البيئة (التربة والماء والهواء).. ضرورة شرعية"، وذلك بمسجد علي بن أبي طالب بالمدينة إدارة بندر بني سويف وذلك في الفترة من ١٢ الي ١٦ أكتوبر الجاري  

جاء ذلك بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ على دياب مدير إدارة البندر، وعدد من القيادات الدينية  والشبابية وأهالي المنطقة، في إطار اهتمام الوزارة بنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة بوصفها واجبًا شرعيًّا ووطنيًّا.

وفي كلمته أكد الدكتور عاصم قبيصي أن حماية البيئة والمحافظة على عناصرها الأساسية من التربة والماء والهواء تُعد من صميم تعاليم الإسلام، الذي دعا إلى عمارة الأرض والإحسان في استخدامها دون إفساد أو إسراف، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات الثقافية تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تسهم في بناء الوطن وحماية موارده.

كما أوضح الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة أن الأسبوع الثقافي يتضمن عددًا من الندوات واللقاءات الفكرية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا البيئة والتنمية، وإبراز الدور الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به كل فرد في الحفاظ على البيئة وفق الهدي النبوي الشريف.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها مسؤولية جماعية وواجب ديني ووطني، وأن نشر الوعي بأهمية حماية التربة والماء والهواء يُسهم في بناء مجتمع راقٍ يحترم نعمة الله في الأرض ويحافظ عليها للأجيال القادمة، مع الدعوة إلى مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التثقيفية في مختلف مساجد المحافظة لترسيخ مفهوم أن رعاية البيئة جزء من الإيمان ووسيلة من وسائل عمارة الكون.

