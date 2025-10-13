قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمدي الوزير : أنا بخير ولا صحة لشائعة تعرضي للقتل
الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه

محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية ، بأن شابا فلسطينيا أُصيب برصاص جيش الاحتلال في الفخذ بفعل إطلاق قوات الاحتلال النار على الأهالي قرب سجن "عوفر"غرب رام الله.

بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

أفادت تقارير إعلامية بأن ‌‏حافلات السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم بدأت بالتحرك من سجون الاحتلال تمهيدا لتسليمهم الى الصليب الاحمر لتسليمهم إلى ذويهم .

وفي وقت سابق ؛ أفادت وكالة الأنباء "رويترز" أن مسؤولا مشاركا في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قد صرح اليوم، الاثنين، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، "صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية"، استعداداً للإفراج عنهم.

ومن المتوقع أيضاً إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً آخراً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسؤول أن من بين هؤلاء الأسرى، 1716 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم إسرائيلين في مستشفى ناصر الطبي.

و قد أكد الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، تسلم الرهائن المفرج عنهم، و ذلك و فقا لما افادت به "العربية" في نبأ عاجل لها.

الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر قوات الاحتلال سجون الاحتلال رام الله

