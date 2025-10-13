مصر تستضيف النسخة العاشرة للجولف

استضافت القاهرة النسخة العاشرة من بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف على ملاعب نادي كاتاميا ديونز والنادي الاجتماعي، حيث جمعت الفعالية نخبة من قادة الأعمال وشخصيات بارزة في أجواء رياضية مميزة. تُعد هذه البطولة، التي انطلقت عام 2013، من أبرز الفعاليات الرياضية عالميًا، إذ تجمع أكثر من 10,000 لاعب في 130 حدثًا ينظم في 83 دولة.

شهدت القاهرة الفعالية رقم 102 من سلسلة بطولات عام 2025، حيث تنافس اللاعبون المحليون للفوز بفرصة التأهل إلى النهائيات الكبرى التي ستُقام في تركيا. الفائزون سيستمتعون بجوائز مميزة تشمل الإقامة في منتجع غلوريا سيرينيتي واللعب في نادي غلوريا للجولف. وقد توّج هادي لبيب من القاهرة بلقب البطولة بعد تسجيله 45 نقطة، فيما حصل ميغيل غارسيا وتشونغ إيل كانغ على المركزين الثاني والثالث، على التوالي. كما فاز مايك كيد وساشي كيد بجائزة "الأقرب إلى الحفرة" عن فئتي الرجال والسيدات، بينما نالت جائزة Gross اللاعب ليو لي.

عبّر محمد حمزة أرسلان، المدير العام للخطوط الجوية التركية في القاهرة، عن فخره بتنظيم البطولة التي تعزز ربط القاهرة بالعالم من خلال رحلات الشركة. البطولة تُبرز التزام الخطوط التركية بتقديم تجربة رياضية وثقافية فريدة، مع دعمها المستمر لرياضة الجولف عالميًا.