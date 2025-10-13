"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي

بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قائمة الشرف المرموقة التي تضم أبرز ملوك ورؤساء العالم، وذلك بحصوله على "قلادة النيل"، أرفع الأوسمة المصرية على الإطلاق.

يأتي هذا التكريم تتويجا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتقديرًا لإسهامات ترامب البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

قلادة النيل

أرفع الأوسمة

تعد قلادة النيل أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتمنح تكريمًا لشخصيات قدمت خدمات جليلة لمصر أو للبشرية جمعاء، وبحسب القانون رقم 12 لسنة 1972، المادة 4، يجوز إهداء القلادة لرؤساء الدول أو أولياء العهود أو نواب الرؤساء، وكذلك لمن يسهمون بإنجازات بارزة في خدمة الوطن أو الإنسانية.

ويتم تسليم القلادة من رئيس الجمهورية ويحصل المكرمون بها على براءة رسمية موقعة من الرئيس.

قلادة النيل

والقلادة عبارة عن سلسلة تتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منها مُحلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهما زهرة لوتس صغيرة، وتتكرر الوحدات الثلاث على النحو الآتي: الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور، والثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل، الثالثة: ترمز إلى الخير والدوام.

أبرز الحاصلين على قلادة النيل

حصل جوسيف بروز تيتو رئيس يوغوسلافيا 1955، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا 1975، مالسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 1976، والأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر 1976، وجيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة 1979، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا 1990، والإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان 1990، وإميل لحود رئيس لبنان 2000، والملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية 2016.

كما حصل عليها عدد من الرموز المصرية البارزة: الأديب العالمي نجيب محفوظ الحائز على نوبل، والدكتور أحمد زويل عالم الكيمياء والحاصل على نوبل، والرئيس الراحل أنور السادات تقديرًا لدوره في تحقيق السلام، والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

وأثمرت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي قبل أيام وقفًا لإطلاق النار، وعملية جارية لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، وسط آمال بإنهاء الحرب وترسيخ السلام في المنطقة.

ويزور ترامب مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء المصرية ظهر الإثنين، حيث يلتقي الرئيس السيسي ويشارك في قمة للسلام تشهد مشاركة واسعة من قادة دول العالم والمنطقة.