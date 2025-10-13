قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

من شرم الشيخ.. رئيس الوزراء البريطاني: اليوم نطلق المرحلة الأولى الحاسمة لإنهاء حرب الشرق الأوسط

ستارمر من شرم الشيخ
ستارمر من شرم الشيخ
علي صالح

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة السلام الدولية بمدينة شرم الشيخ، أن اليوم يمثل "بداية المرحلة الأولى الحاسمة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط"، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة الكامل بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بعد عامين من الصراع في غزة. 

وجاءت تصريحاته في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع X، من شرم الشيخ قبل مشاركته في القمة التي تجمع أكثر من عشرين زعيمًا وقائدًا عالميًا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع المنكوب.

وقال ستارمر في تصريحات مسبقة أن التاريخ يمنح العالم اليوم فرصة نادرة لإنهاء دوامة العنف وبناء مستقبل جديد للمنطقة، مشددًا على أن نجاح المرحلة الأولى من خطة الهدنة سيفتح الباب أمام تنفيذ المرحلة الثانية، المتمثلة في إعادة الإعمار وإرساء أسس الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأكد أن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين لتأمين التزامات مالية وإنسانية عاجلة، لضمان وصول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن وقف إطلاق النار ليس هدفًا في حد ذاته، بل خطوة أساسية نحو بناء سلام مستدام، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم رؤية شاملة تشمل تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة شؤون القطاع، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق المصالحة الوطنية. كما دعا إلى تحرك دولي منسق لإطلاق مشاريع تنموية طويلة الأمد تُسهم في خلق فرص عمل وإحياء الاقتصاد الفلسطيني، وفقا لـ رويترز

وأكد ستارمر أن بريطانيا ستسهم بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني مخصص لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، تُدار بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، مضيفًا أن بلاده ستواصل التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان الشفافية في توزيع المساعدات وإيصالها إلى المدنيين دون عوائق.

تُعد مشاركة بريطانيا في قمة شرم الشيخ دليلًا على رغبتها في استعادة دورها الدبلوماسي في المنطقة، بعد فترة من الانكفاء السياسي الذي رافق التحولات الإقليمية الأخيرة.

