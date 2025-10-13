قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاحتلال يفرج عن 83 أسيرًا من ذوي المؤبدات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 83معتقلا من ذوي المؤبدات، من سجن عوفر غرب مدينة رام الله، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 


وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت صباح اليوم، تسلمها المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعتين وعددهم 20، وقامت بتسليمهم إلى سلطات الاحتلال.

وبحسب المرحلة الاولى من الخطة سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الاحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 83 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و167 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة قبل ان يتم ابعاد غالبيتهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت أمس الأحد، سفر نحو 100 من أقارب المعتقلين ممن سيطلق سراحهم اليوم الاثنين وسيبعدون إلى خارج فلسطين.

فيما بلغ عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد 350، ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام بالسجن المؤبد 40 معتقلا، وعدد الأسيرات 53، بينهن ثلاث من غزة، وطفلتان، والأطفال الأسرى نحو 400 يقبعون في سجني (عوفر، ومجدو)، فيما بلغ عدد المعتقلين الموقوفين -دون محاكمة-، نحو 3380، حتى شهر اكتوبر الجاري.

وبحسب مؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 11 ألف معتقل، يعانون أوضاعا وظروفا كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم في الأسر.

الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار سجن عوفر المحتجزين

