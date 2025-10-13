قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
أخبار العالم

173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة

محمود نوفل

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 173 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأحد 12 أكتوبر عبر المعابر، وذلك في اليوم الأول عقب قرار وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان الفلسطيني ؛ كما تضمنت القافلة 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل.

وقال المكتب الأعلامي الحكومي : الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها.

شاحنة مساعدات قطاع غزة المكتب الإعلامي الحكومي غاز الطهي السولار

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

صورة أرشيفية

نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

ترامب

باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

