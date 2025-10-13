173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 173 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأحد 12 أكتوبر عبر المعابر، وذلك في اليوم الأول عقب قرار وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان الفلسطيني ؛ كما تضمنت القافلة 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل.

وقال المكتب الأعلامي الحكومي : الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها.