الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدا على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها الدعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية، وبناء وعي صحيح لدى المواطنين، خاصة بين النشء والشباب.

وجاءت فعاليات اليوم الأول عقب صلاة المغرب تحت عنوان: "الحفاظ على البيئة (التربة والماء والهواء).. ضرورة شرعية"، حيث تناول العلماء والأئمة المشاركون أهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها، بوصفها أمانة شرعية ومسئولية وطنية، مؤكدين أن الإسلام حثَّ على إعمار الأرض وصون مواردها والحفاظ على توازنها.

كما أوضح الأئمة أن حماية البيئة مسئولية مشتركة بين الفرد والمجتمع، وأن الوعي البيئي جزء لا يتجزأ من الوعي الديني الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.

وتُقام فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة متكاملة تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر عقب صلاة المغرب يوميًّا.

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق الموسم الثاني من حركة التنقلات بين مديرياتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتحقيق المزيد من الرضا الوظيفي بين العاملين.

وأعلنت الوزارة أن هذه الحركة تأتي استكمالًا للنهج الذي أرساه معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحركة الأولى في العام الماضي وما لاقته من قبول واسع داخل قطاعات الوزارة.

وتؤكد الأوقاف أن حركة التنقلات الجديدة ستتم وفق ضوابط إدارية وقانونية دقيقة، تراعي المعايير العلمية وتتم بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الفئات الوظيفية المستهدفة.