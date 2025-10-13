قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
ديني

الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدا على مستوى الجمهورية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها الدعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية، وبناء وعي صحيح لدى المواطنين، خاصة بين النشء والشباب.

وجاءت فعاليات اليوم الأول عقب صلاة المغرب تحت عنوان: "الحفاظ على البيئة (التربة والماء والهواء).. ضرورة شرعية"، حيث تناول العلماء والأئمة المشاركون أهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها، بوصفها أمانة شرعية ومسئولية وطنية، مؤكدين أن الإسلام حثَّ على إعمار الأرض وصون مواردها والحفاظ على توازنها.

كما أوضح الأئمة أن حماية البيئة مسئولية مشتركة بين الفرد والمجتمع، وأن الوعي البيئي جزء لا يتجزأ من الوعي الديني الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.

وتُقام فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة متكاملة تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر عقب صلاة المغرب يوميًّا.

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق الموسم الثاني من حركة التنقلات بين مديرياتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتحقيق المزيد من الرضا الوظيفي بين العاملين.

وأعلنت الوزارة أن هذه الحركة تأتي استكمالًا للنهج الذي أرساه معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحركة الأولى في العام الماضي وما لاقته من قبول واسع داخل قطاعات الوزارة.

وتؤكد الأوقاف أن حركة التنقلات الجديدة ستتم وفق ضوابط إدارية وقانونية دقيقة، تراعي المعايير العلمية وتتم بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الفئات الوظيفية المستهدفة.

زارة الأوقاف الأسبوع الثقافي النشء والشباب

