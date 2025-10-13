قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
عبد الرحمن محمد

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إن أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك له فضل عظيم وأجر مضاعف، مشيرًا إلى أن هذا الثواب ثابت في السنة النبوية الشريفة.

وأوضح المركز، في منشور سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفضل الوارد بشأن الصلاة في المسجد الأقصى مستند إلى حديث شريف عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، قال فيه:
تذاكرنا ونحن عند رسول الله  أيهما أفضل: مسجد رسول الله ، أم مسجد بيت المقدس؟ فقال النبي :«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلّى، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعًا – أو قال: خير من الدنيا وما فيها».
[أخرجه الحاكم في المستدرك]

وأكد مركز الأزهر للفتوى أن هذا الحديث يدل على شرف المسجد الأقصى ومكانته الرفيعة، ويدعو المسلمين إلى التعلق به والمحافظة على فضله ومكانته الدينية والتاريخية.

وفي سياق آخر نظمت جامعة الأزهر بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب ملتقى الطلاب الوافدين، وحضره رؤساء الاتحادات الطلابية للوافدين، وعدد من الطلاب الجدد، يأتي في إطار التعاون بين قطاعات الأزهر لخدمة طلاب العلم.

رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يولي الوافدين عناية خاصة

وقال رئيس جامعة الأزهر إن الإمام الأكبر يولي الوافدين عناية خاصة، وأن قطاعات الأزهر الشريف تتعاون لخدمة طلاب العلم الذين وفدوا إلى مصر من شتى بقاع العالم. 

ونوه رئيس جامعة الأزهر بأنه قرر عقد مجلس شهري للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، للتحاور معهم والاستماع لمقترحاتهم وشكواهم والعمل على سرعة تذليل العقبات التي تواجههم بما ييسر لهم بيئة تعليمية تساعدهم على التفوق، والعودة لبلادهم خير سفراء للإسلام وللأزهر الشريف.

