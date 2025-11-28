قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ضربة قوية لمخالفى قانون الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
آية الجارحي

قام اليوم  الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية و الحوكمة بصندوق الاسكان الاجتماعى بقيادة حمله مكبره لرصد مخالفات قانون الاسكان الاجتماعى بمدينه بدر
وذلك بناءاً على تعليمات  مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع السيد المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر حيث قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمرور على الحي السابع (الأندلس) و ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة بمدينة بدر حيث تم المرور علي اكثر من ٢٩ عمارة برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى و ياسر عبدالله مدير ادارة الامن والاستاذ محمد الزهرى نائب مدير الامن والسادة مأمورى الضبطية القضائية بقيادة احمد عبدالله عبدالحميد وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها وكل من إستفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك والقانون يعطي الحق إلى لجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة
وأوضح المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن اللجنة تمكنت من عمل عدد ٣١ محضر مخالفة وتم انذار اكثر من ٢٠ وحدة و تم تحويل ٥٣ وحدة للنيابة العامة وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.

كما أشار ياسر عبدالله مدير الامن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين
وأضاف محمد الزهرى أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع الادارات المعنية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.

كما ناشد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.

