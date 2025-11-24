رئيس مدينة بدر يتفقد مقار اللجان الانتخابية

قام المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بجولة على مقار اللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام حركة سير الانتخابات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجهاز محيط اللجان والطرق المؤدية لها، موجّهًا برفع أي إشغالات وتوفير كل وسائل الدعم المطلوبة لضمان بيئة آمنة ومنظمة تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وأكد رئيس الجهاز أن المدينة تشهد انضباطًا كاملًا داخل وخارج المقار الانتخابية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على أن جهاز مدينة بدر يعمل على توفير أقصى درجات الجاهزية لخدمة العملية الانتخابية حتى نهاية اليوم.