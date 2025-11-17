قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إزالة تعديات على الأرصفة ورفع أكشاك مخالفة في حملة بمدينة بدر

آية الجارحي

انطلقت حملة إشغالات ليلية بالمجاورة الرابعة بالحى الثانى بمدينة بدر بالتعاون بين  ادارة الاحياء وإدارة الامن وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير والعقيد رامى شاهين نائب المأمور و شرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود لإزالة كافة المظاهر العشوائية التي تشوّه المظهر الحضاري .

فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد المهندس كمال بهجات نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات والسيد المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق .

إزالة تعديات على الأرصفة والممرات

وبناءاً على توجيهات المهندس ابراهيم امين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

شهدت الحملة إزالة تعديات على الأرصفة والممرات، ورفع الأكشاك والمفروشات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتم التحفظ على المضبوطات بالمخازن بالجهاز 

كما طالب  ياسر عبدالله مدير ادارة الامن أصحاب المحال التجارية بالالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية  

 وأوضح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية والطرق أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على حق المواطن في بيئة منظمة وآمنة، وتهيئة شوارع الحي لحركة مريحة للمشاة 

كما أكد المهندس إبراهيم أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بانه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة نهاراً وليلا داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات و الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة إشغالات ليلية قسم شرطة التعمير المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

