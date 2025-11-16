قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية.. تفاصيل
محامي المذيعة سارة خليفة يسلم ضابط التحريات أمام المحكمة صورا خاصة لموكلته
أذكار المساء يعد صلاة المغرب.. أفضل 7 دعوات تجلب الخير كله
اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025

حجز شقق الاسكان الفاخر
حجز شقق الاسكان الفاخر
رشا عوني

حجز شقق الإسكان الفاخر.. يترقب الألاف من المصريين فتح باب حجز شقق الإسكان الإجتماعي خلال الطرح الجديد الذي يبدأ اليوم 16 نوفمبر، حيث تطرح الوزارة 25 ألف وحدة سكنية للحجز بدءاً من اليوم وحتى منتصف ديسمبر المقبل. 

25 ألف وحدة سكنية جديدة

تبدأ وزارة الإسكان، اليوم  طرح 25012 وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل.

الحكومة المصرية تدخل سوق «الإسكان الفاخر» للحد من ارتفاع الأسعار
حجز شقق الاسكان الفاخر

تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان

ويتضمن إعلان وزارة الإسكان، طرح2986 وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و10614 وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و9412 وحدة بمشروع (ظلال) و2000 وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن حجز شقق الإسكان الفاخر يبدأ اعتبارًا من اليوم 16-11-2025 وحتى يوم 15-12-2025، عبر البوابة الإلكترونية «مصر العقارية» 

رابط حجز شقق الإسكان الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان أن الحجز الإلكتروني للطرح الثاني سيكون عبر الموقع الإلكتروني لـ منصة مصر العقارية من خلال الرابط التالي ..

https://reservations.realestate.gov.eg/ar  

رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

يمكنك الآن الدخول مباشرة إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة مصر العقارية، لحجز وحدات الإسكان عبر الرابط التالى:https://realestate.gov.eg/ar

رسميًا.. موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 ورابط تحميل كراسة الشروط pdf
كراسة شروط الاسكان الفاخر

طرق سداد مقدم حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

يمكن سداد مقدم حجز مقدم شقق الاسكان الفاخر 2025، من خلال التالى:

1- يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 201،000 جنية دفعة واحدة وغير مجزأة وهو عبارة عن مبلغ جدية الحجز.

2- بعد اتمام إجراءات الحجز سوف يظهر رقم المدفوعة

3- يرجى الاحتفاظ بهذا الرقم لأستخدامه فى الدفع عن طريق الطرق التالية

4- يقوم المستخدم باختيار وسيلة الدفع وهى عبارة عن : 

• البطاقات البنكية (فيزا / مستر / ميزة)

• مكاتب البريد

عقار يا مصر - شقة سكنية 150م للبيع بالتقسيط بالشيخ زايد الجيزة
حجز شقق الاسكان الفاخر


شروط الحجز في شقق الإسكان2025

 

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وطبيعيًا وليس اعتباريًا.


2. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم، وأن يكون له الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.


3. يخضع الحجز لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحكام قانون التمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري ذات الصلة.


4. لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في نفس المشروع.


5. يسمح للأعزب بحجز وحدة واحدة فقط في نفس الطرح.


6. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع.


7. يعد سداد جدية الحجز موافقة نهائية على الشروط والمواصفات.


8. الوحدات مخصصة للسكن فقط، ولا يجوز تغيير الغرض من استخدامها.


9. في حال المخالفة يتم سحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية.


10. بعض وحدات الدور الأرضي تشمل حدائق خاصة بمساحات مختلفة وفقًا لمخططات التنسيق المعتمدة.


11. وحدات البنتهاوس تشمل مساحة روف خاصة تُحسب بنسبة 50% من سعر المتر السكني.


خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية 

1. تسجيل هوية رقمية على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.


2. الدخول إلى موقع الطرح وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.


3. استكمال البيانات الشخصية واستيفاء استمارة التقديم إلكترونيًا.


4. عند استقرار المستخدم على وحدة معينة، يتم سداد جدية الحجز إلكترونيًا.

5. بعد السداد، يتم تأكيد الحجز وإصدار إيصال إلكتروني معتمد.

الاسكان الفاخر حجز شقق الاسكان الفاخر كراسة شروط الاسكان الفاخر رابط حجز شقق الاسكان الفاخر شروط حجز شقق الاسكان الفاخر

المخرج مارك أيمن
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
