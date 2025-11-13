الإسكان تعلن عن طرح 400 ألف وحدة بالإسماعيلية .. اعرف مواعيد التقديم والشروط

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية وذلك عبر منصة مصر العقارية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسماعيلية.

تضمنت المرحلة الثانية طرح 400 ألف وحدة سكنية بمقدم جدية حجز تبلغ 151 ألف جنيه موزعة بين 150 ألف جنيه جدية الحجز و ألف جنيه رسوم لا ترد.

شروط الحجز

أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية

ألا يقل عمره 21 عاما من تاريخ التقديم وله أهلية التصرف والتعاقد

لا يحق للأسرة (الزوج،الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة من نفس المشروع، مع جواز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة من نفس الطرق.

طرق الدفع

يتم السداد عن طريق البطاقات البنكية سواء فيزا أو ماستر كارد

عبر مكاتب البريد

فروع البنوك المصرية

الإنترنت البنكي لعدد من البنوك

أوضحت الوزارة أن رقم المدفوعة سار لمدة 72 ساعة بواقع 3 أيام من وقت الإصدار، وفي حالة تجاوز تلك المدة يتم الدخول على بوابة الدفع لإصدار رقم مدفوعة جديد.

موعد الحجز