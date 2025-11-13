القرعة الأحد 30 نوفمبر.. الإسكان تعلن عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بأكتوبر

كشف المهندس خالد عطية ، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل وزارة الإسكان، عن قيام الجهاز بطرح 163 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب والمرافق بمدينة السادس من أكتوبر، للبيع بنظام القرعة العلنية، وذلك بأسعار تنافسية وتيسيرات في السداد تصل من 5 سنوات حتى 15 عامًا.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن سعر المتر بالطرح الجديد للوحدات الإدارية سيتراوح ما بين 14 إلى 16 ألفا لسعر المتر بمدينة السادس من أكتوبر، مشدداً على أن الوحدة ستكون كاملة التشطيب.

وأفاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، بأن الوحدات تقع بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، وهي من المناطق الواعدة التي تشهد تطورًا عمرانيًا سريعًا وتتمتع ببنية تحتية متكاملة وموقع متميز بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية، أبرزها طريق الواحات ، و ميدان الحصري، وجهاز مدينة أكتوبر.

وأشار المهندس خالد عطية ، إلى أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 76 و92 مترًا مربعًا، وتُعرض بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد، موضحًا أن القرعة العلنية ستُجرى يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 بمقر الجهاز، مضيفاً أن 150 ألف جنيه دفعة جدية حجز الوحدة السكنية ، ويتطلب الحجز سداد مبلغ 150 ألف جنيه كدفعة جدية حجز للوحدة السكنية.

وأعلن أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المسددين لمبلغ جدية الحجز لتحديد الوحدة السكنية لكل منتفع وذلك حرصاً على الشفافية، مع إتاحة أنظمة سداد متنوعة تشمل السداد الفوري أو بالتقسيط حتى 15 سنة لتناسب مختلف الشرائح من المواطنين.

وتابع أن كراسة الشروط تم طرحها بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، ويبلغ سعر كراسة شروط شقق جهاز المشروعات المشتركة، 356 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مواعيد المعاينة اليومية متاحة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر يوميًا عدا يوم الجمعة.