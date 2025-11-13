قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
توك شو

القرعة الأحد 30 نوفمبر.. الإسكان تعلن عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بأكتوبر

هاني حسين

كشف المهندس خالد عطية ، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل وزارة الإسكان، عن قيام الجهاز بطرح 163 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب والمرافق بمدينة السادس من أكتوبر، للبيع بنظام القرعة العلنية، وذلك بأسعار تنافسية وتيسيرات في السداد تصل من 5 سنوات حتى 15 عامًا.


وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن سعر المتر بالطرح الجديد للوحدات الإدارية سيتراوح ما بين 14 إلى 16 ألفا لسعر المتر بمدينة السادس من أكتوبر، مشدداً على أن الوحدة ستكون كاملة التشطيب.

وأفاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، بأن الوحدات تقع بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، وهي من المناطق الواعدة التي تشهد تطورًا عمرانيًا سريعًا وتتمتع ببنية تحتية متكاملة وموقع متميز بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية، أبرزها طريق الواحات ، و ميدان الحصري، وجهاز مدينة أكتوبر.

وأشار المهندس خالد عطية ، إلى أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 76 و92 مترًا مربعًا، وتُعرض بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد، موضحًا أن القرعة العلنية ستُجرى يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 بمقر الجهاز، مضيفاً أن 150 ألف جنيه دفعة جدية حجز الوحدة السكنية ، ويتطلب الحجز سداد مبلغ 150 ألف جنيه كدفعة جدية حجز للوحدة السكنية.

وأعلن أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المسددين لمبلغ جدية الحجز لتحديد الوحدة السكنية لكل منتفع وذلك حرصاً على الشفافية، مع إتاحة أنظمة سداد متنوعة تشمل السداد الفوري أو بالتقسيط حتى 15 سنة لتناسب مختلف الشرائح من المواطنين.

وتابع أن كراسة الشروط تم طرحها بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، ويبلغ سعر كراسة شروط شقق جهاز المشروعات المشتركة، 356 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مواعيد المعاينة اليومية متاحة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر يوميًا عدا يوم الجمعة.

الإسكان اخبار التوك شو وحدات سكنية أكتوبر وزارة الإسكان

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

أمين دير السيدة العذراء بجبل درنكة : عدد الزوار ما بين 3 إلى 4 ملايين سنويا

مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات: يجب تحديد سقف زمني لنزع سلاح حزب الله في التفاوض مع إسرائيل

أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط: زيارة البابا تواضروس لنا تاريخية وتؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

