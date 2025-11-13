قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يناقش مع البنك الدولي التعاون في إدارة الأراضي والمدن الذكية والمباني الخضراء

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للأراضي، والمدن الذكية، والمباني الخضراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقد ضم وفد البنك الدولي ألِمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية (العمران والاقتصاد والنقل) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وعددًا من مسؤولي البنك المرافقين لها.

ورحب الوزير في مستهل الاجتماع بأعضاء البعثة، مشيدا بعلاقات التعاون المثمرة بين البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات التنموية.

واستعرض المهندس شريف الشربيني من جانبه رؤية الدولة ووزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، من خلال الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى في عدد من المدن الجديدة، مشيرا إلى أبرز التحديات الراهنة والخطوات التنفيذية الجارية لتطوير العمران القائم، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى العمران الأخضر.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على تطبيق مفهوم الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، مشيرا إلى سعي الوزارة لتحويل المدن الجديدة إلى مدن جاذبة للسكان من خلال ما تتمتع به من محفزات وفرص استثمارية واعدة.

واستعرض ممثلو البنك الدولي خلال الاجتماع عددا من الافكار المستقبلية للشراكة، والخاصة ببرامج الإسكان الاجتماعي، وإدارة العمران والأراضي، إلى جانب الفرص المستقبلية المقترحة للتعاون مع وزارة الإسكان في المجالات ذات الأولوية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلي في تمويل مشروعات جديدة تدعم التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزز مقومات التنمية الحضرية المستدامة في مصر.

من جانبهم، أعرب أعضاء بعثة البنك الدولي عن سعادتهم بزيارة وزارة الإسكان، وتطلعهم لمواصلة التعاون المشترك، مؤكدين تقديرهم لسياسات ورؤية الدولة المصرية في مجال المدن الذكية والمباني الخضراء، والتي وصفوها بأنها تجربة رائدة وجديرة بالاهتمام.

الإسكان المباني الخضراء التنمية الحضرية الأراضي الاستراتيجية الوطنية

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

