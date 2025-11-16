فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات

تفتح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب الحجز في الطرح الثاني بنحو 25 الف وحدة سكنية، اليوم 16 نوفمبر 2025 وحتى 15 ديسمبر 2025

طرح وحدات سكنية جديدة

أعلنت وزارة الإسكان أن الحجز الإلكتروني للطرح الثاني سيكون عبر الموقع الإلكتروني لـ منصة مصر العقارية Reservations.realestate.gov.eg.



منصة مصر العقارية

تعد منصة مصر العقارية أول منصة عقارية حكومية رقمية في مصر، طوّرتها شركة E-Systematic بالتعاون مع وزارة الإسكان، لتكون الذراع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

الاطلاع على المشاريع السكنية



تعتمد المنصة على أحدث النظم التكنولوجية لتوفير تجربة حجز شفافة وآمنة للمواطنين، تتيح الاطلاع على المشاريع السكنية المختلفة والتقديم ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.



شروط الحجز في الوحدات السكنية الجديدة

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وطبيعيًا وليس اعتباريًا.



2. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم، وأن يكون له الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.



3. يخضع الحجز لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحكام قانون التمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري ذات الصلة.



4. لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في نفس المشروع.



5. يسمح للأعزب بحجز وحدة واحدة فقط في نفس الطرح.



6. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع.



7. يعد سداد جدية الحجز موافقة نهائية على الشروط والمواصفات.



8. الوحدات مخصصة للسكن فقط، ولا يجوز تغيير الغرض من استخدامها.



9. في حال المخالفة يتم سحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية.



10. بعض وحدات الدور الأرضي تشمل حدائق خاصة بمساحات مختلفة وفقًا لمخططات التنسيق المعتمدة.



11. وحدات البنتهاوس تشمل مساحة روف خاصة تُحسب بنسبة 50% من سعر المتر السكني.



خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية

1. تسجيل هوية رقمية على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.



2. الدخول إلى موقع الطرح وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.



3. استكمال البيانات الشخصية واستيفاء استمارة التقديم إلكترونيًا.



4. عند استقرار المستخدم على وحدة معينة، يتم سداد جدية الحجز إلكترونيًا.



5. بعد السداد، يتم تأكيد الحجز وإصدار إيصال إلكتروني معتمد.