الإسكان: متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

و في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة بدر قام المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال المرافق والطرق بالحى السادس بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمشروع 92 عمارة.

وخلال الجولة وجّه المهندس أمين رئيس الجهاز بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع معدلات الأداء مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ خاصة في أعمال الرصف وشبكات المرافق.

وفي هذا السياق صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق بأن العمل في الحى السادس ومشروع 92 عمارة يسير وفق خطة واضحة تستهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق مؤكدًا أن فرق العمل تواصل العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية

كما أكّد المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن أعمال المرافق بالحى السادس تتم وفق أعلى المواصفات الفنية مع إجراء اختبارات دورية لشبكات المياه والصرف لضمان جاهزيتها قبل التشغيل مشيرًا إلى أن إدارة المرافق بالجهاز تعمل على حل أي ملاحظات فور ظهورها لضمان مستوى خدمة يليق بالمواطنين

وخلال الجولة شدد المهندس أمين رئيس الجهاز على ضرورة إزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على انتظام العمل والتنسيق الكامل بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة بالجهاز لضمان إنهاء الأعمال وفق المخطط وبالسرعة المطلوبة.