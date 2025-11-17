قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الإسكان: متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

و في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة بدر قام المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال المرافق والطرق بالحى السادس بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمشروع 92 عمارة.

وخلال الجولة وجّه المهندس أمين رئيس الجهاز بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع معدلات الأداء مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ خاصة في أعمال الرصف وشبكات المرافق.

وفي هذا السياق صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق بأن العمل في الحى السادس ومشروع 92 عمارة يسير وفق خطة واضحة تستهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق مؤكدًا أن فرق العمل تواصل العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية 

كما أكّد المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن أعمال المرافق بالحى السادس تتم وفق أعلى المواصفات الفنية مع إجراء اختبارات دورية لشبكات المياه والصرف لضمان جاهزيتها قبل التشغيل مشيرًا إلى أن إدارة المرافق بالجهاز تعمل على حل أي ملاحظات فور ظهورها لضمان مستوى خدمة يليق بالمواطنين

وخلال الجولة شدد المهندس أمين رئيس الجهاز على ضرورة إزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على انتظام العمل والتنسيق الكامل بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة بالجهاز لضمان إنهاء الأعمال وفق المخطط وبالسرعة المطلوبة.

