قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
4202 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه
معاهم 16 طفلًا.. القبض على عصابة التسول بالقاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين
51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة
استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تُواصل أعمال رفع الكفاءة والتطوير بكافة المرافق

الاسكان
الاسكان
ٱية الجارحى

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على تحسين جودة الخدمات، ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة، نفذت أجهزة تنمية عدة مدن أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت منظومة النظافة والطرق والمرافق والزراعة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

 وفي هذا الإطار أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تقدم كبير في خطة التوسع في ري المسطحات الخضراء والزراعات باستخدام مياه الصرف المعالجة بدلًا من مياه الشرب النقية، حيث نجح الجهاز حتى الآن في تغطية أكثر من 3.5 مليون متر مسطح من المسطحات الخضراء التي يتم ريها بمياه الصرف المعالجة بنسبة تجاوزت 75%.

وأضاف مسئولو جهاز حدائق أكتوبر ، أن خطة التوسع تشمل العديد من المناطق التي يجري ريها بالفعل بالمياه المعالجة وهي: منطقة 607 عمارات (الكوثر)، منطقة 645 عمارة (النرجس 1)، منطقة 309 عمارة (النرجس 2)، إسكان الغابة الشجرية، طريق الواحات، كما أنه جارٍ العمل على تغذية كل من مسطحات: دار مصر، سكن مصر الداون تاون، 1185 عمارة (النخيل 2) ليصل إجمالي ما تتم تغطيته بالمياه المعالجة إلى النسبة المستهدفة 95% من زراعات المدينة، كما تم ربط ري 10 كمبوندات بالمياه المعالجة.

كما واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية داخل المدينة، بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري المتميز الذي تتميز به مدينة الشروق.

وأوضح مسئولو جهاز الشروق، أن العمل جارٍ على تطوير الطريق الغربي والطريق الأوسط ضمن خطة رفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث إن الهدف من هذه المشروعات هو تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، إلى جانب الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بمدينة الشروق.

وأشار المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، إلى أن أعمال التطوير لا تتوقف عند الطرق فقط، بل تمتد إلى كافة القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بـ رفع كفاءة الحدائق والمناطق الخضراء، وتجميل الميادين، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس طارق جمال الدين – رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة – بجولة ميدانية لمتابعة أعمال إدارة الزراعة بالمدينة، شملت تفقد أعمال الصيانة الدورية للحدائق والأشجار، وزراعة شجيرات جديدة بعدد من المناطق، كما وجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف أعمال الري والتقليم، والاهتمام بنظافة الحدائق واستدامة المسطحات الخضراء بما يحقق بيئة صحية وجذابة للسكان، ويعكس الصورة الحضارية التي تتميز بها المدينة.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تابع المهندس شريف عبد البديع – رئيس جهاز المدينة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل.

وأوضح عبد البديع أن الأعمال الجارية تشمل إعادة تأهيل الطبقات الأسفلتية، وتنسيق الأرصفة، وتجديد العلامات الإرشادية والمرورية، بالإضافة إلى تطوير المداخل والمحاور الحيوية بالمدينة، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان المتبعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

العمرانية الخدمات التطوير ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ الحضارية الصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يواصل البرنامج التدريبي المخصص للنواب الجدد

مجلس الشيوخ يواصل البرنامج التدريبي المخصص للنواب الجدد

المستشار مايكل روفائيل ، رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي: افتتاحات شرق بورسعيد تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي لمصر

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

التنسيقية تطلق ثالث صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى آخر ظهور

\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها

وكيل صحة الشرقية يكرم مديرة الرعاية الأساسية وفريق نفقة الدولة لتصدرهم محافظات الجمهورية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد