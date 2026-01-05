كأس عاصمة مصر.. المصري يتفوق على سموحة 1-0 في الشوط الأول

تفوق المصري على سموحة بهدف نظيف فى الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السويس في دور المجموعات بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف المصري في الدقيقة 37، عن طريق أحمد القرموطي.

وضم تشكيل المصري محمود حمدي لحراسة المرمى كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور لخط الظهر

محمود حمادة ، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط أحمد القرموطي ، عمر الساعي ، ميدو جابر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو

تشكيل المصري لمباراة سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، عبد الوهاب نادر، عمرو سعداوي ، محمود أشرف ، زياد فرج، بونور موجيشا ، مصطفى أبو الخير ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي.