رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم

رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر .. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الفاخر ضمن مبادرة الـ 400 ألف وحدة سكنية، من خلال منصة مصر العقارية الرقمية.

بحسب بيان، يضم الطرح نحو 25 ألف وحدة سكنية موزّعة على عدة مشروعات مثل «جنة»، «سكن مصر»، «ديارنا»، «ظلال»، «الإسكان الحر»، و«روضة العبور»، ضمن 22 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، بما يعكس استراتيجية الدولة لتوفير سكن عصري وعالي المستوى للمواطنين.

رابط الحجز عبر المنصة الرقمية

بدأت وزارة الإسكان تنفيذ الحجز بالكامل إلكترونيًا من دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة، عبر منصة مصر العقارية الرسمية.

ويمكن للمواطنين التقديم من خلال المنصة على الرابط realestate.gov.eg/ar، إذ يمكن إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الاجتماعية والشخصية، وتحميل كراسة شروط المشروع، ومن ثم اختيار الوحدة المناسبة من حيث الموقع والمساحة.

كراسة شروط الإسكان الفاخر وتحميلها

توفر المنصة رابطًا مباشرًا لتحميل كراسة شروط الإسكان الفاخر التي تحتوي على جميع التفاصيل المهمة مثل أسعار المتر، المساحات، المواقع، وضوابط التخصيص. تعد هذه الكراسة مرجعًا رسميًا للمواطنين الراغبين في التقديم، حيث يقرّ المتقدمون بأنه اطلعوا بالكامل على ما ورد فيها عند سداد مقدم الحجز.

موعد الحجز ومواعيد السداد

حدّدت وزارة الإسكان فترة الحجز من 16 نوفمبر 2025 وحتى 15 ديسمبر 2025 عبر المنصة الرقمية. يتطلب التقديم سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 201,000 جنيه دفعة واحدة لا تُجزّأ، من خلال المنصة باستخدام أحد وسائل الدفع المتاحة:

البطاقات البنكية (فيزا – ماستر – ميزة)

مكاتب البريد

بعد إتمام الدفع، يظهر رقم مدفوع الجدّية على الفور، ويجب الاحتفاظ به لاستخدامه لاحقًا في السداد النهائي.

شروط الحجز للوحدات السكنية

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين:

أن يكون المتقدم مصرّي الجنسية وطبيعي الشخصية.

ألا يقل العمر في وقت التقديم عن 21 عامًا.

ألا تحجز الأسرة (الزوج والزوجة) أكثر من وحدة في نفس المشروع، مع إمكانية حجز وحدتين في مشاريع مختلفة داخل الطرح.

في حالة الأعزب، يمكنه حجز وحدة أو وحدتين فقط.

سداد الجدّية يُعد موافقة نهائية على جميع الشروط والتفاصيل الواردة في كراسة الشروط.

التقديم لأي وحدة يعتبر إقرارًا بأن المتقدم قد راجع موقعها ومواصفاتها.

يُخصص الاستخدام السكني للوحدة فقط، مع منع تغيير النشاط تحت طائلة فسخ العقد دون إنذار.

لكل وحدة حصة من الأرض حسب نسبتها من مساحة المبنى الإجمالية.

وحدات الدور الأرضي قد تمتد إلى حدائق تُسلم بحق انتفاع وفق ضوابط الهيئة.

البنتهاوس يضم حق استخدام الروف، وسُعر متر الروف يُحسب بنسبة 50% من سعر المتر في الوحدة.

التسليم متوقع بعد عامين على الأقل من تاريخ الحجز.

الوحدات لا تندرج تحت مبادرة التمويل العقاري الحكومي، لكن يُمكن الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الحر دون تحميل الهيئة أي تكاليف إضافية.

خطوات الحجز عبر المنصة

تتم عملية التسجيل على المنصة عبر عدة مراحل:

الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي.

إنشاء حساب جديد يتضمن المعلومات الشخصية والاجتماعية.

تحميل كراسة الشروط ومراجعتها بدقة.

اختيار الوحدة بناءً على المشروع والمدينة والمساحة.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا عبر القنوات المتاحة.

انتظار مراجعة الطلب من الهيئة ثم متابعة نتيجة التخصيص وفق أسبقية الحجز.

أهمية المنصة الرقمية وشفافية الإجراءات

اعتماد الحجز الإلكتروني يوفر شفافية كاملة في عملية التقديم ويُقلل من الوسائل الورقية والتردد إلى المقرات، كما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين. ويُسهل أيضًا عملية مراجعة الطلبات من قِبل الهيئة بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع ضمان حماية حقوق المواطن من خلال توثيق الطلبات والمستندات إلكترونيًا.

فرصة استثمارية وسكنية مميزة

يُعد الطرح الجديد على منصة مصر العقارية فرصة غير مسبوقة للراغبين في السكن الراقي ضمن مشاريع حديثة ومتطورة في مدن جديدة، مع ضمان جودة الإنشاء والمساحات والخدمات.

ومن خلال التوجه الرقمي الكامل، توفر الدولة وسيلة مريحة وآمنة للحجز، ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية العمرانية وربط المواطن بمشروع سكني يليق بطموحاته.