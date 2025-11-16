قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم

رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
عبد الفتاح تركي

رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر .. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الفاخر ضمن مبادرة الـ 400 ألف وحدة سكنية، من خلال منصة مصر العقارية الرقمية.

بحسب بيان، يضم الطرح نحو 25 ألف وحدة سكنية موزّعة على عدة مشروعات مثل «جنة»، «سكن مصر»، «ديارنا»، «ظلال»، «الإسكان الحر»، و«روضة العبور»، ضمن 22 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، بما يعكس استراتيجية الدولة لتوفير سكن عصري وعالي المستوى للمواطنين.

واقرأ أيضًا:

وحدات منصة مصر العقارية

رابط الحجز عبر المنصة الرقمية

بدأت وزارة الإسكان تنفيذ الحجز بالكامل إلكترونيًا من دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة، عبر منصة مصر العقارية الرسمية.

ويمكن للمواطنين التقديم من خلال المنصة على الرابط realestate.gov.eg/ar، إذ يمكن إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الاجتماعية والشخصية، وتحميل كراسة شروط المشروع، ومن ثم اختيار الوحدة المناسبة من حيث الموقع والمساحة.

كراسة شروط الإسكان الفاخر وتحميلها

توفر المنصة رابطًا مباشرًا لتحميل كراسة شروط الإسكان الفاخر التي تحتوي على جميع التفاصيل المهمة مثل أسعار المتر، المساحات، المواقع، وضوابط التخصيص. تعد هذه الكراسة مرجعًا رسميًا للمواطنين الراغبين في التقديم، حيث يقرّ المتقدمون بأنه اطلعوا بالكامل على ما ورد فيها عند سداد مقدم الحجز.

موعد الحجز ومواعيد السداد

حدّدت وزارة الإسكان فترة الحجز من 16 نوفمبر 2025 وحتى 15 ديسمبر 2025 عبر المنصة الرقمية. يتطلب التقديم سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 201,000 جنيه دفعة واحدة لا تُجزّأ، من خلال المنصة باستخدام أحد وسائل الدفع المتاحة:

  • البطاقات البنكية (فيزا – ماستر – ميزة)
  • مكاتب البريد
  • بعد إتمام الدفع، يظهر رقم مدفوع الجدّية على الفور، ويجب الاحتفاظ به لاستخدامه لاحقًا في السداد النهائي.
أسعار شقق سكن مصر ودار مصر وجنة مصر

شروط الحجز للوحدات السكنية

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين:

  • أن يكون المتقدم مصرّي الجنسية وطبيعي الشخصية.
  • ألا يقل العمر في وقت التقديم عن 21 عامًا.
  • ألا تحجز الأسرة (الزوج والزوجة) أكثر من وحدة في نفس المشروع، مع إمكانية حجز وحدتين في مشاريع مختلفة داخل الطرح.
  • في حالة الأعزب، يمكنه حجز وحدة أو وحدتين فقط.
  • سداد الجدّية يُعد موافقة نهائية على جميع الشروط والتفاصيل الواردة في كراسة الشروط.
  • التقديم لأي وحدة يعتبر إقرارًا بأن المتقدم قد راجع موقعها ومواصفاتها.
  • يُخصص الاستخدام السكني للوحدة فقط، مع منع تغيير النشاط تحت طائلة فسخ العقد دون إنذار.
  • لكل وحدة حصة من الأرض حسب نسبتها من مساحة المبنى الإجمالية.
  • وحدات الدور الأرضي قد تمتد إلى حدائق تُسلم بحق انتفاع وفق ضوابط الهيئة.
  • البنتهاوس يضم حق استخدام الروف، وسُعر متر الروف يُحسب بنسبة 50% من سعر المتر في الوحدة.
  • التسليم متوقع بعد عامين على الأقل من تاريخ الحجز.

الوحدات لا تندرج تحت مبادرة التمويل العقاري الحكومي، لكن يُمكن الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الحر دون تحميل الهيئة أي تكاليف إضافية.

سكن مصر

خطوات الحجز عبر المنصة

تتم عملية التسجيل على المنصة عبر عدة مراحل:

  • الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي.
  • إنشاء حساب جديد يتضمن المعلومات الشخصية والاجتماعية.
  • تحميل كراسة الشروط ومراجعتها بدقة.
  • اختيار الوحدة بناءً على المشروع والمدينة والمساحة.
  • سداد مقدم الحجز إلكترونيًا عبر القنوات المتاحة.
  • انتظار مراجعة الطلب من الهيئة ثم متابعة نتيجة التخصيص وفق أسبقية الحجز.

أهمية المنصة الرقمية وشفافية الإجراءات

اعتماد الحجز الإلكتروني يوفر شفافية كاملة في عملية التقديم ويُقلل من الوسائل الورقية والتردد إلى المقرات، كما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين. ويُسهل أيضًا عملية مراجعة الطلبات من قِبل الهيئة بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع ضمان حماية حقوق المواطن من خلال توثيق الطلبات والمستندات إلكترونيًا.

وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة

فرصة استثمارية وسكنية مميزة

يُعد الطرح الجديد على منصة مصر العقارية فرصة غير مسبوقة للراغبين في السكن الراقي ضمن مشاريع حديثة ومتطورة في مدن جديدة، مع ضمان جودة الإنشاء والمساحات والخدمات.

ومن خلال التوجه الرقمي الكامل، توفر الدولة وسيلة مريحة وآمنة للحجز، ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية العمرانية وربط المواطن بمشروع سكني يليق بطموحاته.

رابط مصر العقارية رابط منصة مصر العقارية حجز شقق إسكان فاخر 2025 منصة مصر العقارية إسكان فاخر في مصر شقق إسكان مصر 2025 كيفية الحجز إسكان فاخر شروط الحجز إسكان 2025 كراسة شروط الإسكان الفاخر سداد مقدم جدية الحجز وحدات الإسكان في 22 مدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

عمرو أديب

بعد تصريحاته بشرب الحشيش.. عمرو أديب: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق أساء لمصر

الذهب

الأوضاع الاقتصادية والسياسية.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

تعفن الدماغ

تامر أمين: كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل يؤدي لهذا الأمر

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد