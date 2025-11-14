شراء وإيجار.. منصة مصر العقارية أول بوابة رقمية رسمية للعقارات في مصر

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح جديد يضم 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية 2025، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أكبر برنامج إسكان تشهده مصر في السنوات الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية مناسبة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزز رؤية الدولة لتحقيق العدالة السكنية والتنمية العمرانية الشاملة.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

منصة مصر العقارية

أطلقت منصة مصر العقارية في 13 فبراير 2025 كأول منصة رقمية متخصصة لإدارة عمليات البيع والشراء والإيجار والتقديم على الوحدات السكنية، وتوفر مصدرا موثوقا للمعلومات الخاصة بالعقارات والأراضي الاستثمارية.

وتتيح المنصة للمستخدمين إنشاء حساب شخصي لمتابعة جميع خطوات الحجز إلكترونيا، بدءا من الاطلاع على كراسة الشروط وحتى إتمام السداد.

ويمكن الدخول للمنصة عبر الموقع الرسمي: reservations.realestate.gov.eg.

موعد التقديم على وحدات الطرح الجديد

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن باب التقديم على 25,012 وحدة سكنية يبدأ يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، فيما يفتح التسجيل المبدئي وإنشاء الحسابات الإلكترونية اعتبارا من الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

ويعد هذا الطرح جزءا من خطة تستهدف توفير 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل لمواكبة الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.

أماكن الوحدات السكنية المطروحة

أكد الوزير أن الوحدات موزعة على مجموعة من المشروعات داخل المدن الجديدة، وتشمل:

مشروعات جنة وسكن مصر

مشروع ديارنا

مشروع ظلال

الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة

ويأتي هذا التنوع لتلبية احتياجات مختلف فئات الدخل، سواء الباحثين عن وحدات فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.

عدد الوحدات وتوزيعها

يتضمن الطرح عبر منصة مصر العقارية 2025 ما يلي:

2,986 وحدة في مشروعات جنة وسكن مصر

10,614 وحدة ضمن مشروع ديارنا

9,412 وحدة في مشروع ظلال

2,000 وحدة في الإسماعيلية الجديدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع

بإجمالي 25,012 وحدة سكنية، استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

طرق السداد المتاحة عبر المنصة

وفرت وزارة الإسكان عدة خيارات للسداد الإلكتروني لتسهيل الإجراءات، منها:

السداد عبر فروع البنوك المشاركة

الدفع باستخدام البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)

الإنترنت البنكي

مكاتب البريد في مختلف المحافظات

وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية.

إجراءات أكثر سهولة وضمان للشفافية

أوضح وزير الإسكان أن النظام الإلكتروني الجديد يضمن تبسيط جميع خطوات التقديم، وإتاحة متابعة الطلبات بشكل فوري، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن الوزارة طورت المنصة بناء على ملاحظات المواطنين من الطرح السابق لتحسين تجربة الحجز.

أهمية الطرح ضمن رؤية الجمهورية الجديدة

يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتوفير مسكن ملائم لكل مواطن، إلى جانب تخفيف الضغط عن المدن القديمة عبر التوسع في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والإسماعيلية الجديدة.

إقبال متوقع من المواطنين

من المتوقع أن يشهد الطرح إقبالا كبيرا، خاصة بعد نجاح الطروحات السابقة، وتنوع مواقع المشروعات، ومرونة طرق السداد، وسهولة الإجراءات عبر المنصة الرقمية.

وتواصل الوزارة نشر التحديثات المتعلقة بمراحل الحجز عبر موقعها الرسمي، مع توفير فرق دعم فني للرد على استفسارات المواطنين حول منصة مصر العقارية 2025 ومواعيد التقديم والسداد.