أخبار التوك شو| وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي.. الإسكان: محدودو الدخل حصلوا على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ ملف السد الإثيوبي يشهد مرحلة حاسمة، موضحًا أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بعد أكثر من 13 عامًا من المفاوضات العبثية، التي خاضتها مصر بحسن نية لكن الطرف الإثيوبي استغلها لفرض سياسة الأمر الواقع.





المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، حيث ينظم مرحلة المحاكمة الجنائية.

الإسكان: محدودو الدخل حصلوا على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل كانت لها النصيب الأكبر، بإجمالي 110 آلاف وحدة سكنية، مع استمرار الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي بدأت اليوم وتشمل 25 ألفًا و12 وحدة سكنية موزعة على 18 مدينة جديدة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.



بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة

وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، الشكر لوسائل الإعلام على تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 بمصداقية ونقل الصورة الحقيقية للمواطن المصري.

ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي.. والمواطن يشعر بالتحسن في 2026

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري الآن يسير بشكل أفضل وبدأ مرحلة التعافي واستعادة الاستقراربعد سنوات وفترة من الاضطراب خلال مارس 2022 وحتى نهاية فبرار 2024، والآن الاقتصاد يسير بالاتجاه الأفضل.

شعبة الاتصالات: مصر تعتمد على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة

أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول وليد رمضان، أن المتضرر الأول من قرار الرسوم الجمركية هو المواطن المصري، مشيرًا إلى أن التاجر أيضًا يعاني لأنه في النهاية مواطن يتحمل الأعباء الضريبية ويدفع مستحقات الدولية.

وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي بوتقة للإبداع والفنون قوة ناعمة مؤثرة

قال أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن السينما تعتبر الفن الشامل لأنها تضم العديد من فروع الثقافة المختلفة، مؤكداً أن السينما تمثل التعبير المباشر عن طبيعة الشعوب ونمط حياة الإنسان، ومن ثم يأتي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كتجميع لهذه الأنماط الثقافية والفنية.

السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

قال مصطفى إبراهيم، شاهد عيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي، إن "سيارة ناجح وعلاء كان تسير على سرعة 90 قادمة من القاهرة".

حفيدة أم كلثوم: نرفض أن تكون هناك حفلات في إسرائيل بصوت كوكب الشرق

أكدت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، أن أم كلثوم تعد الهرم الرابع لمصر وتوفت منذ سنوات وحتى الآن يتم اقتباس أغانيها، موضحة أنها ترفض حفلات إسرائيلية لأغاني الفنانة.

أروى جودة: أحب مشاهدة الأفلام الصغيرة والقصص الحقيقية.. وأتمنى ترميم فيلم شارك فيه والدي

قالت الفنانة أروى جودة إنها في انتظار الاطلاع على الجدول الرسمي لعروض الأفلام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تحب متابعة الأفلام الصغيرة والمستقلة لمعرفة الأفكار الجديدة والاتجاهات التي تسير فيها السينما المعاصرة.



