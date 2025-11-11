مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن النمو في مصر من قطاعات حقيقية وهذا الأمر العالم يثني عليه العالم، متابعا أن زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار لهذا المشروع علم الروم ، والذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن تطوير منطقة علم الروم يأتي في اطار تنميه الساحل الشمالي الغربي.



وتابع أن هذا الاستثمار يأتي جزء من خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مستدركا أن نعمل على جذب أنواع سياحة مختلفة في مصر وجذب سائح بمستوى ارقى وينفق أكثر من غيره ونعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر