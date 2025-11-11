قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني ويدعو المواطنين للمشاركة الفعالة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 في يومها الثاني والأخير من المرحلة الأولى، شملت عددًا من لجان التصويت بمجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتابع المحافظ أعمال التأمين والتنظيم أمام اللجان، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية الأمن في تأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة وصولهم إلى صناديق الاقتراع.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تعمل على تيسير عملية التصويت من خلال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل المناسبة، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب تشكيل غرف عمليات في جميع المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشددًا على الالتزام بتوفير مناخ ديمقراطي آمن يشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

ووجّه المحافظ الشكر للعاملين في اللجان من قضاة وموظفين والجهات المعاونة، مثمنًا دورهم الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يُعد من أهم المؤسسات الدستورية التي تسهم في دعم مسيرة الحياة النيابية والتشريعية في البلاد.

كما جدد اللواء كدواني دعوته للمواطنين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدًا أن “كل صوت يُحدث فرقًا، وأن جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى كل جهد صادق وكلمة حرة.”

وتضم محافظة المنيا 481 مقرًا انتخابيًا و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، تستقبل 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل انتظام وشفافية.
 

