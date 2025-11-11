قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توصيل مياة الشرب والكهرباء وبناء أسقف.. الإنتهاء من إعادة إعمار 160 قرية في المنيا

إعمار المنازل بالمنيا
إعمار المنازل بالمنيا
ايمن رياض

تمكنت جمعية الأورمان، بإشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا، من الإنتهاء من اعادة اعمار وتأهيل 160 بقرية بمراكز محافظة المنيا، وذلك على مدار السنوات السابقة.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، ان إعادة الإعمار جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء.

وأوضح أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان إعادة إعمار ال 160 قرية شملت تعريش أسقف ل 1586 منزل وتوصيل مياه لعدد 4400 منزل، وتوصيل كهرباء ل280 منزل، مؤكدًا انه وقع الاختيار على القرى الأشد احتياجًا حسب معايير التنمية، حيث أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، ويتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلًا عن فرش وتأثيث بعض المنازل.
 

المنيا محافظ المنيا الأورمان إعمار

