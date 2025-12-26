باي باي حبي .. عمرو سعد يهنئ زوجته شيماء فوزي بكتابها الجديد

نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بزوجته الإعلامية شيماء فوزي يهنئها على إصدار كتاب جديد لها يحمل اسم "باي باي حبي".

وكتب عمرو سعد لزوجته "مبروك الكتاب الجديد" وهو كتاب يتحدث عن كيفية تجاوز مرحلة ما بعد الطلاق والازمة النفسية للرجل والمرأة ويتضمن 8 قصص عن نساء ورجال مستوحى من الواقع والعلاقات العاطفية ومن توزيع دار حابي للنشر

ومؤخرا هنأ عمرو سعد زوجته على برنامجها الجديد المذاع على منصات التواصل الاجتماعي والذى يحمل اسم «ورا كل باب» عن القضايا النفسية والاجتماعية.

يُذكر أن عمرو سعد بدأ أخيراً بتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عباس"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: تارا عماد، جهاد حسام الدين، عبد العزيز مخيون، صفوة، وحاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.