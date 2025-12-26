قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
أخبار البلد

بلاش بحر.. الأرصاد: احذروا شواطئ 8 محافظات من السبت إلى الإثنين

نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في الملاحة البحرية، خلال الفترة من مساء غد السبت، حتى مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر، وذلك على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن شواطي مدن «العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، ستشهد اضطرابا في الملاحة البحرية، وستكون هناك سرعة في نشاط الرياح تصل إلى 60 كم\س، وارتفاعا للأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كل الاجراءات اللازمة؛ للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية في هذه المدن.
 

حالة الطقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت 27 ديسمبر 2025، ستشهد تكوّنًا لنشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الطقس غدا، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.


أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس غدا، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.
 

درجات الحرارة غدا السبت

أوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين، بتوخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

