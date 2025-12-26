بلاش بحر.. الأرصاد: احذروا شواطئ 8 محافظات من السبت إلى الإثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في الملاحة البحرية، خلال الفترة من مساء غد السبت، حتى مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر، وذلك على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن شواطي مدن «العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، ستشهد اضطرابا في الملاحة البحرية، وستكون هناك سرعة في نشاط الرياح تصل إلى 60 كم\س، وارتفاعا للأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كل الاجراءات اللازمة؛ للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية في هذه المدن.



حالة الطقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت 27 ديسمبر 2025، ستشهد تكوّنًا لنشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الطقس غدا، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.



أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس غدا، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.



درجات الحرارة غدا السبت

أوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين، بتوخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.