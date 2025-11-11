التصريح بدفن جثمان الفنان اسماعيل الليثي وبدء إجراءات تشييع جنازته بالقاهرة

أصدرت جهات التحقيق بالمنيا تصريحا بدفن جثمان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، والذي توفي مساء امس إثر إصابته بنزيف في المخ والأنف وكسر في عظام الجمجمه، اثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وتقوم أسرة الفنان اسماعيل الليثي بإنهاء الإجراءات استعدادا لنقل الجثمان إلى القاهرة لأداء صلاة الجنازة وبدء مراسم التشييع.

ومن المتوقع أن يتم تشييع الجثمان في الساعات القليلة القادمة، وسط تجمع عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء لتوديع الراحل الذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض.

كان الفنان إسماعيل الليثي قد توفي مساء امس ، متأثرًا بإصاباته جراء حادث سير تعرض له مساء الخميس الماضي ، ما تسبب له في نزيف بالمخ وتدهور حالته الصحية ، ويأتي رحيله بعد نحو عام من فقدانه ابنه ضاضا، الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي حينها، بعد سقوطه من على شرفة منزله، ما أضاف حزنًا كبيرًا إلى أسرته وجمهوره.