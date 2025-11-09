قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا: رفع وعي الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل

توفير فرص عمل للشباب
توفير فرص عمل للشباب
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية رفع الوعي لدى النشء والشباب وأسرهم بخطورة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة توفير البدائل الآمنة وفرص العمل المناسبة، أو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لنشر ثقافة العمل الحر وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال تعريفهم بالتسهيلات والمزايا التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، فضلًا عن المبادرات التي تنفذها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني عبر قروض ميسرة وفرص تمويل متنوعة.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، بالتعاون مع مديرية العمل بالمنيا، دورة تدريبية ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” بقرية أبوان، لتأهيل الشباب والفتيات على المهن الحرفية من خلال التدريب المجاني على أعمال الخياطة والسباكة والخراطة.

وتُنفذ المبادرة من خلال السيارة المتنقلة للتدريب المهني، حيث يتم تدريب الفتيات على الخياطة والتفصيل لمدة شهر، بينما يتلقى الشباب تدريبًا على السباكة والكهرباء والتركيبات لمدة 25 يومًا، حيث تُعقد هذه الدورات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويُشترط للالتحاق بها إجادة القراءة والكتابة وألا يقل عمر المتدرب عن 18 عامًا.

يُشرف على التدريب نخبة من المتخصصين في المجالات الفنية المختلفة، ويحصل المتدربون في نهايته على شهادات معتمدة من وزارة العمل، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتميزين.

واوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه خلال اللقاء الذي شهد حضور 31 متدربة، تم شرح مبادرة “مراكب النجاة” التي تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بفرص العمل المتاحة للشباب داخل مصر وخارجها عبر منصات وزارة العمل المصرية. كما تم استعراض المبادرات والتدريبات المجانية التي تسهم في تمكين المرأة والشباب وتحقيق التنمية الشاملة في قرى المحافظة.
 

