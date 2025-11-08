قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا

اطفال دلجا
اطفال دلجا
ايمن رياض

أسدلت محكمة جنايات المنيا  الستار على واقعة مقتل أب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، التي أقدمت على دس السم في الخبز لهم بدافع الغيرة، بإصدارها حكما بالإعدام شنقا على المتهمة بعد ورود رأي المفتي.

محكمة جنايات المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار م علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، بالإعدام شنقًا للمتهمة "هاجر. ا"، 26 عامًا، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفالها الستة، في جريمة صادمة وقعت بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس  جنوب المنيا.

جاء قرار المحكمة بإجماع الآراء، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، الذي أيد الحكم الصادر بإعدام المتهمة، عقب ثبوت ارتكابها الجريمة عمدا مع سبق الإصرار، بزعم التخلص من زوجها وأطفالها بسبب خلافات أسرية.

وشهدت جلسة النطق بالحكم اليوم حضورًا أمنيًا مكثفًا داخل وخارج قاعة المحكمة، حيث حضر عدد من أفراد أسرة الضحايا وعدد من الأهالي الذين تابعوا القضية منذ بدايتها، معبّرين عن ارتياحهم لصدور الحكم العادل، رافعين شعار "حقهم رجع"، ومؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المصري.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حين استقبل مستشفى ديرمواس المركزي عددًا من حالات الوفاة من أسرة واحدة، قبل أن تكشف تحقيقات النيابة العامة تورط الزوجة الثانية، المتهمة، في دس مادة سامة داخل الخبز المقدم لزوجها وأطفاله الستة، ما أسفر عن وفاتهم تباعًا داخل منزلهم.

عم اطفال دلجا

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قال أحمد محمد، عم أطفال دلجا ، إن الأسرة تنتظر أن يؤيد مفتي الجمهورية حكم الإعدام بحق المتهمة، قائلًا: “بإذن الله مفتي الجمهورية يؤيد حكم الإعدام في سيدة دلجا التي قتلت أخي وأولاده، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

حادث أطفال دلجا

وأضاف عم  الضحايا أن الأسرة لا تطلب سوى القصاص العادل، مؤكدًا أن والدة الأطفال وأسرتهم يعيشون حالة من الألم الشديد منذ وقوع الحادث، وقال: “كل ما نحتاجه القصاص العادل، ووالدة الأطفال وأسرتي بيعانوا أشد المعاناة، بنطلب ليهم الدعاء بالصبر.. ربنا يصبرنا على فراق اخويا وأولاده”.

وأشار إلى أن جلسات المحاكمة كانت تزيد من معاناتهم، موضحًا: "كلنا بنعاني، وكل جلسة حكم بتصحي فينا الوجع من جديد، وعمرنا ما توقعنا أن مرات أخويا تقتل أخويا وأطفاله الستة بسبب الغيرة".

حالة نفسية سيئة 

وكشف أحمد محمد عن غياب الأسرة عن جلسة النطق بالحكم اليوم، بسبب حالتهم النفسية الصعبة، قائلًا: “أسرتي مش قادرة تحضر الجلسة النهارده، حالتهم النفسية سيئة جدًا من بعد الحادث الأليم، ومش متحملين الموقف خالص، ربنا وحده يعلم إحنا في موقف صعب جدًا، وصعب أي حد يعيشه”.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى مطلب إنساني للأسرة، وهو ضم ابنة المتهمة التي تعد آخر ما تبقى من شقيقه في الدنيا، قائلا: “نريد ضم ابنة القاتلة لأنها آخر ثمرة لأخي في الدنيا، وعايزين نراعيها بما يرضي الله ونربيها أحسن تربية ونعلمها الدين والأخلاق، لأن أم زي دي مينفعش تربيها، وقدمنا كافة الأوراق لضم الطفلة، وإحنا أولى بتربية بنت أخي”.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/1346155603855993

اطفال دلجا المنيا جنيات المننيا الاعدام

