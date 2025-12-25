قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
حوادث

القبض على سيدة تدير ستوديو تصوير تليفزيونى بدون ترخيص بالقاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن استوديو تصوير تلفزيونى بدون ترخيص بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطها الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وكذا ضبط 5 مواقع تصوير وبها الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

