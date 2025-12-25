القبض على سيدة تدير ستوديو تصوير تليفزيونى بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن استوديو تصوير تلفزيونى بدون ترخيص بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وكذا ضبط 5 مواقع تصوير وبها الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.