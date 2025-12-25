القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار بروض الفرج

فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم (4 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة" ) وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بذات العقار ، وعُثر على حفرتين بالطابق الأرضى كما ضُبط بحوزتهم أدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.