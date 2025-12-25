قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
حوادث

القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار بروض الفرج

مصطفى الرماح

فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم (4 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة" ) وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بذات العقار ، وعُثر على حفرتين بالطابق الأرضى كما ضُبط بحوزتهم أدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

روض الفرج ينقبون عن الآثار البحث عن الآثار

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

