وزارة الثقافة تسلم الخارجية وثائق تاريخية وخرائط تعود للعصرين الخديوي والملكي
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
محافظات

لتنمية القيم والأخلاق لدى النشء..مسابقة وفاعليات ينظمها تعليم مطروح

ايمن محمود

تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التقييم النهائى لمسابقة " جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية " والتي ينظمها توجيه عام التربية الاجتماعية

جاء ذلك بحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح والدكتورة لطيفة طرمان الموجه العام المختص

وأشادت وكيل الوزارة بمشاركة الطلاب المتميزين بمسابقة بيت العيلة والتي تهدف إلى ترسيخ تعاليم الأديان السماوية الصحيحة وتعميق القيم الإيجابية والأخلاق السامية في نفوس الطلاب وتعزيز الهوية المصرية وتنمية مهارات التعاون والتنافس الشريف.

وقدمت الشكر للشئون التنفيذية وتوجيه التربية الاجتماعية قيادة وفريق عمل للتنظيم الجيد للمسابقة التى تأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنمية القيم والأخلاق الحميدة لدى النشء وتعزيز روح التسامح والعمل الجماعي والحفاظ على النسيج الوطني،.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح احتفالية توجيه عام رياض الأطفال بمناسبة قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ولفيف من موجهي عموم الأنشطة ومديري الإدارات النوعية بالمديرية .

وقدم براعم رياض الأطفال خلال الاحتفالية عدة استعراضات فنية عن حب الوطن نالت إعجاب وإشادة الحضور

وتفقدت " وكيل الوزارة" معرض الأنشطة والوسائل التعليمية الخاص بروضات الأطفال خلال الفصل الدراسي الأول والذي تركزت علي تفعيل النشاط التربوي الملائم للنواحي الحياتية وتبسيط المنهج الدراسي وتنمية روح الإبداع لدي البراعم

وكرمت مدير المديرية المعلمات والموجهات المتميزات برياض الأطفال تقديرا للإعداد المتميز لتلك الإحتفالية الرائعة

وأكدت في كلمتها الموجزة في ختام الاحتفالية شكره وتقديره لتوجيه عام رياض الأطفال للاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مؤكدة أن دور الأنشطة محوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

مدير إدارة التجنيد
اللبن
العلاقة الزوجية
هوت شوكليت
