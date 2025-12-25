ترامب يوجه تهنئة بعيد الميلاد تتضمن هجوما على اليسار الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئة بعيد الميلاد، شملت انتقادات لليسار الأمريكي وتأكيدات على إنجازات اقتصادية وأمنية خلال فترة رئاسته.



وقال ترامب في منشور كتبه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: «عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك اليسار الراديكالي الذي يفعل كل ما بوسعه لتدمير بلادنا، لكنه يفشل بشكل فادح».



وأضاف أن السياسات الحالية أنهت ما وصفه بـ «الحدود المفتوحة»، ووقف الرجال عن المشاركة في الرياضات النسائية و«إضعاف إنفاذ القانون».



وأكد ترامب أن ما تحقق يشمل «سوق أسهم قياسي وارتفاع في حسابات التقاعد، وأدنى معدلات جريمة خلال عقود، وعدم وجود تضخم»، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بنسبة 4.3% في الربع الأخير، وهو أعلى بنقطتين من التوقعات.



وقال ترامب إن الرسوم الجمركية ساهمت في تحقيق «تريليونات الدولارات من النمو والازدهار» وإنها عززت «أقوى قدرات الأمن القومي في تاريخ البلاد»، مضيفًا: «نحن محل احترام مرة أخرى، ربما كما لم يحدث من قبل»