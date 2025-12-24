من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

يعد البراونيز من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار خاصة في فصل الشتاء بجوار الشاي بلبن والقهوة والمشروبات المختلفة فهو وجبة خفيفة ومغذية وسريعة ولكن مشكلتها في الدقيق وأضراره المختلفة مثل زيادة الوزن وارتفاع مقاومة الأنسولين والسكر.

نعرض لكم طريقة عمل البراونيز بمذاق شهي وصفة صحية بدون دقيق من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البراونيز

3 موز

3 بيض

فانيليا سائلة

6 ملعقة كبيرة كاكاو خام

1 و½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

للوجه

شوكولاتة شيبس

فول سوداني مجروش

شوكولاتة سائلة

طريقة عمل براونيز بدون دقيق وسكر

في بولة متوسطة ضعي موز مهروس و بيض و تقلب المكونات ثم تضاف فانيليا ورشة ملح وقلببهم.

ضعي كاكاو و بيكينج باودر وقلبي كل المكونات جيداً.

ضعي الخليط في صينية فرن أو بايركس و ضعي على الوجه فول سوداني مجروش و شوكولاتة شيبس وذلك حسب الرغبة.

ادخلى صينية البراونيز في فرن ساخن و اتركيه حتى تمام النضج ثم اتركيه حتى يبرد ويقطع ويقدم وبالهنا والشفا.