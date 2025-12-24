قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

البراونيز
البراونيز
اسماء محمد

يعد البراونيز من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار خاصة في فصل الشتاء بجوار الشاي بلبن والقهوة والمشروبات المختلفة فهو وجبة خفيفة ومغذية وسريعة ولكن مشكلتها في الدقيق وأضراره المختلفة مثل زيادة الوزن وارتفاع مقاومة الأنسولين والسكر.

براونيز

نعرض لكم طريقة عمل البراونيز بمذاق شهي وصفة صحية بدون دقيق من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البراونيز 

3 موز

 3 بيض

 فانيليا سائلة

 6 ملعقة كبيرة كاكاو خام

 1 و½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

للوجه

 شوكولاتة شيبس

فول سوداني مجروش

شوكولاتة سائلة

البراونيز

طريقة عمل براونيز بدون دقيق وسكر

في بولة متوسطة ضعي موز مهروس و بيض و تقلب المكونات ثم تضاف فانيليا ورشة ملح وقلببهم. 

ضعي كاكاو و بيكينج باودر وقلبي كل المكونات جيداً.

ضعي الخليط في صينية فرن أو بايركس و ضعي على الوجه فول سوداني مجروش و شوكولاتة شيبس وذلك حسب الرغبة. 

ادخلى صينية البراونيز في فرن ساخن و اتركيه حتى تمام النضج ثم اتركيه حتى يبرد ويقطع ويقدم وبالهنا والشفا.

البراونيز طريقة عمل البراونيز البراونيز الصحي براونيز دايت طريقة عمل براونيز صحي براونيز بدون دقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

الإعلامية هند الضاوي

هند الضاوي: الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي يتسارع بشكل مميت على أفريقيا |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان: المضاد الحيوي قد يكون حلا سريعا للالتهابات التنفسية

الاحتلال

حابس الشروف: مصر تعتبر القضية الفلسطينية جزءا من أمنها القومي

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد