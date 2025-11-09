ضبط 174 مخالفة خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذلك لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة للمنظومة التموينية، وتحقيق الانضباط داخل السوق المحلي، حفاظًا على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مجالات المخابز البلدية، والأسواق، والسلع التموينية المدعمة، والمواد البترولية.

وأضاف أن الحملات حررت 121 مخالفة في المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان داخل بعض المخابز، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 39 محضرًا من بينها 10 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كميات من العلف والدقيق والزيت والدهن النباتي والعسل الأسود والسكر، بالإضافة إلى محاضر لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم ضبط 228 زجاجة زيت طعام تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 9 مخالفات للبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع المدعمة، و4 محاضر في مجال المواد البترولية لإدارة محطات بدون ترخيص وعدم انتظام القيد في السجلات.

كما قام وكيل الوزارة بجولة ميدانية شملت عددًا من مطاحن الدقيق ومخازن شركة الجملة بمركزي العدوة والمنيا، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة، والتأكد من إنتاج الدقيق بالمواصفات القياسية وتوافر الأرصدة من السلع الغذائية .