محافظ المنيا: جاهزية تامة لكافة لوجستيات انتخابات النواب

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمقار واللجان الانتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب، والمقرر عقدها يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير بيئة انتخابية تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وخلال جولة ميدانية شملت عددًا من المدارس بمدينة المنيا، منها الشهيد وحيد حبشي الثانوية بنات الجديدة، الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين، والفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بنين.

تابع المحافظ التجهيزات النهائية لأعمال النظافة والإضاءة وتهيئة محيط اللجان، إلى جانب توفير المقاعد والمظلات ووسائل التهوية و الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحافظ أن مركز السيطرة بديوان عام المحافظة يعمل بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانسيابية والانضباط.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لتأمين اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة المنيا وأبنائها.