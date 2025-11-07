ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

حصل "صدى البلد" على التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي والذي أصيب في حادث تصادم سيارتين “ملاكي” بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

ووفقًا لما ورد في التقرير الطبي، فإن الفنان إسماعيل الليثي يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

وأكد التقرير الطبي أنه تم نقل المطرب إلى قسم الرعاية المركزة ووُضع تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد الكبير جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.