إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي
التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي
ايمن رياض

حصل "صدى البلد" على التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي والذي أصيب في حادث تصادم سيارتين “ملاكي” بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

ووفقًا لما ورد في التقرير الطبي، فإن الفنان إسماعيل الليثي يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم. 

وأكد التقرير الطبي أنه تم نقل المطرب  إلى قسم الرعاية المركزة ووُضع تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد الكبير جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة. 

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط  دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

المنيا ملوى اسماعيل الليثي حادث

