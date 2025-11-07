قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

الفنان اسماعيل الليثي
الفنان اسماعيل الليثي
ايمن رياض

ينشر  " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أشخاص وأصابة  7 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا بينهم الفنان اسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، وعدد من فرقته الموسيقيه وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

وهم سري. ج. س 31 سنة، عامل بفرقه موسيقيه مقيم بالجيزة  غيبوبة وجرح بالراس 5سم، وشريف. س. م 48 سنة، عامل بفرقة موسيقية  بالجيزة  اشتباه كسر بالضلوع ، إسماعيل. ر. ا ( وشهرته الليثي ) 38 سنة مطرب مقيم بالجيزة غيبوبة ونزيف من الأنف والفم، وحسام. م. ع 35 سنة، سائق  مقيم بالجيزة،  اشتباه كسر بالقدمين وجرح بفروة الراس 3سم، وياسمين. ع. م 50 سنة بدون  أبنوب اسيوط  غيبوبه تامه  واشتباه كسر بالساق اليسري والذراع الايسر 
، وعمر. ا. م 13سنة طالب  أبنوب أسيوط  كسور بالقدمين غيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقه موسيقية  شبرا الخيمة اشتباه كسر بالقدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وأشرف محمد بغدادي  50 سنة، بدون  عمل، أسيوط،  جثة هامدة، وناجح. ع. ا 46سنة بدون عمل  أسيوط،  جثة هامدة 
وعلاء. ع. م 38 سنة، موظف بمطار أسيوط،  أبنوب أسيوط،  جثة هامدة وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

