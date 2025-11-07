انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا

شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا، حادث انهيار عقار مكون من طابقين دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفبد بانهيار عقار مكون من طابقين بدائرة مركز ملوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين انهيار عقار مكون من طابقين ولم يسفر عن أية إصابات بشرية،

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.