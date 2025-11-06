كدواني: انضمام المنيا للمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعًا مع أهالي مراكز المحافظة، لمناقشة أكثر من 146 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وتوفير الحلول العملية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الشكاوى الجماهيرية التي تركزت حول مشروعات البنية التحتية، ورصف الطرق الداخلية، وتوصيل المرافق العامة، وتحسين خدمات النقل والمواقف، إلى جانب قضايا تتعلق بقطاعات التموين والتعليم والرعاية الصحية.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح المحافظ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يجري الانتهاء من أعمال التوسعات والإحلال والتجديد بعدد من المحطات والمنشآت الحيوية بمراكز المحافظة، مشيرًا إلى توجيهه بإدراج طلبات قريتي منشأة بديني وجبل الطير ضمن المرحلة الثانية من المبادرة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

كما ناقش المحافظ عددًا من الطلبات في قطاع الصحة، مؤكدًا أن انضمام محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويوفر رعاية متكاملة بجودة وكرامة.

ووجّه المحافظ الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية ومتابعة احتياجاتهم العلاجية، فيما أوضح وكيل الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية استعدادًا لتطبيق المنظومة.

وفي قطاع التعليم، استعرض المحافظ عددًا من الطلبات الخاصة بإنشاء وصيانة المدارس، وأوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم تخصيص 77 مدرسة جديدة هذا العام، منها 15 مدرسة دخلت الخدمة فعليًا، وجارٍ إنهاء إجراءات تخصيص 4 مدارس جديدة لتقليل الكثافات الدراسية، كما وجّه المحافظ بسرعة طرح مدرسة تعليم أساسي بقرية جبل الطير استجابة لمطالب الأهالي، وبشأن طلب إنشاء مدرسة للتربية الفكرية بمركز العدوة، وجه بتوفير سيارات لنقل الطلاب إلى أقرب مدرسة مجهزة بمركز مغاغة لحين دراسة إنشاء مدرسة جديدة، مؤكدًا توفير المواصلات والتغذية مجانًا، كما تعهد بزيارة ميدانية لمتابعة الخدمات بنفسه.

وأشار صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جارٍ دراسة عدد من طلبات نقل المعلمين وتقليل الكثافات.

وخلال اللقاء، وفرت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، عددًا من فرص العمل الفورية تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، فيما بحث عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الطلبات الإنسانية العاجلة، وقرر صرف إعانات فورية للأسر الأولى بالرعاية، كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير أجهزة عرائس لبعض الحالات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

كما وجّه المحافظ بشراء ماكينة خياطة لإحدى السيدات لمساعدتها على إقامة مشروع صغير، وصرف عدد من الإعانات المالية والسلع الغذائية، إلى جانب الموافقة على إقامة كشك لأحد ذوي الهمم، والمساعدة في سداد قروض لعدد من السيدات الغارمات بعد التأكد من المديونيات المستحقة عليهن.

وأصدر المحافظ عددًا من التكليفات العاجلة استجابة لمطالب المواطنين خلال اللقاء، حيث كلف مركز المنيا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكسح المياه من منطقة هدى شعراوي لحين الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي، كما وجه بسرعة تنفيذ مطبات مرورية بحي الفلل بأبو فليو شرق النيل حفاظًا على سلامة المواطنين، وكلف رئيس مركز سمالوط بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين العامة، إلى جانب توجيه إدارة الإسكان بالمحافظة بفحص الوحدات السكنية الشاغرة، تمهيدًا لتوزيعها على الحالات المستحقة من المواطنين الأولى بالرعاية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد اللواء كدواني، أن الهدف من عقد هذه اللقاءات الدورية هو تحقيق مبدأ الشفافية والمصارحة مع المواطنين، وسرعة حل المشكلات في إطار القوانين المنظمة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أهالي المنيا.

