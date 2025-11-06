قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط مصنع ومخزن منظفات بدون ترخيص لتقليد العلامات التجارية بالمنيا

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا جهودها الرقابية المكثفة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بجودة وأسعار مناسبة.

أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة تموين بندر ملوي بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين بملوي، أسفرت عن ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص يقومان بتصنيع المنظفات وتقليد علامات تجارية شهيرة، حيث تم العثور على كميات من المنتجات المغشوشة التي يتم إعادة تدويرها باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد الغش والتدليس.

وتم التحفظ على كميات كبيرة من مساحيق التنظيف والمعطرات المعبأة داخل أجولة وأكياس بأوزان مختلفة، إلى جانب عدد من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والتغليف، ومعدات وأدوات تُستخدم في عملية التصنيع، شملت ماكينة لحام وميزان ديجيتال وماكينة خياطة، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب المصنع والمخزن وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور القرارات اللازمة.

