الحضري وأحمد حسن ضمن أساطير الكرة الأفريقية في افتتاح كأس الأمم

وصل ‏أحمد حسن وعصام الحضري نجوم الكرة المصرية والافريقية للمغرب لحضور المباراة الافتتاحيه لبطولة كاس الامم الافريقية ضمن أساطير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ويلتقي مساء اليوم الأحد منتخب جزر القمر مع نظيره منتخب المغرب البلد المستضيف في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وشارك منتخب جزر القمر في بطولة كأس العرب 2025 بقائمة قادها المدرب الملغاشي جامباي أحمادا.

فيما سوف تشارك قائمة مختلفة لـ منتخب جزر القمر فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وتخلو من غالبية اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب بالدوحة عدا الحارس أنزيماتي والمهاجم إيميريك أحمد لاعب ستراسبورغ الفرنسي والمدافع إدريس محمد من لو بوي الفرنسي ونسيم أحمد من تولون في فرنسا والمهاجم زايد أمير من إستير.

يتولي الكندي ستيفانو كوسين قيادة منتخب جزر القمر بقائمة مشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 مكون من: سالم بن بوينا حارس إستير الفرنسي ويانك باندور حارس مرمى فرانكس بوراينس البلجيكي والمدافع سعيد بكاري مدافع سبارتا روتردام الهولندي وكنان تويبيبو مدافع برافو السلوفيني.

واختار الكندي كوسين مدرب جزر القمر 3 لاعبين محترفين في الدوري السعودي وهم: يوسف زايدو متوسط ميدان الفتح والثاني مزيان موليدا مهاجم الخلود في دوري "روشن" ويوسف مشانغاما لاعب الباطن في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.

وضم الكندي المهاجم رفيقي سعيد مهاجم فريق ستاندر ليغ البلجيكي إضافة إلى بنجلود يوسف لاعب سوشو الفرنسي وفايز سليماني مهاجم قطر القطري وياسين برهان لاعب أريس ليماسول القبرصي.