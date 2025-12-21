قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
حوادث

سرق حسابات التواصل ..ضبــــط وحبـــــس هاكــــرز حلوان لابتزاز الفتيات

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز علي ذمة التحقيقات لاتهامه باختراق حسابات طالبة بحلوان وابتزازها ماديا 

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم

كشف وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر والظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالإستيلاء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إبتزازها مادياً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإبتزاز في القانون 

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

هاكرز سرقة حسابات حلوان فتاة

