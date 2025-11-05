قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ المنيا يفتتح معرض من قلب القرية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، معرض " من قلب القرية" للأسر والشباب، والذي تنظمه جمعية الجزويت والفرير للتنمية بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، ضمن برنامج " الصداقة" لتحسين سبل العيش والفرص الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

عقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أجنحة وأقسام المعرض، والذي يضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية، والملابس، والمفروشات، والإكسسوارات، والسلع الغذائية، والمنتجات الخشبية، والأدوات المكتبية، والمصنوعات الجلدية، حيث حرص المحافظ على شراء عدد من المنتجات دعماً للأسر المشاركة، مشيدًا بجودة المعروضات وتنوعها.

وأجرى المحافظ حوارًا مع الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة، استمع خلاله إلى شرح حول طرق التصنيع والمعدات المستخدمة، مؤكدًا أهمية التوسع في الإنتاج وتطوير مهارات التسويق.

ووجه المحافظ بضرورة العمل على خلق أسواق تنافسية مستدامة تُسهم في دعم وتمكين تلك المشروعات.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر والشباب وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال، من خلال إقامة المعارض والمبادرات التنموية التي تمكنهم من بدء مشروعات خاصة تسهم في تحسين الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضحت أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن المعرض يُقام بمشاركة 38 مشروعًا من الأسر والشباب، من بينها 29 مشروعًا للسيدات و9 مشروعات للشباب الذين سبق أن تسلموا شيكات من المحافظ لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بمركز ملوي، ليصل إجمالي المشروعات الاقتصادية المدعومة من الهيئة حتى تاريخه إلى 250 مشروعًا بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، تم تصميمها لتوفير مصادر دخل مستدامة تعزز استقرار الأسرة وتدعم حق الأطفال في التعليم والحماية.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات على تسويق وبيع منتجاتهم، مشيرة إلى أن المشروعات المشاركة تتنوع بين الملابس الجاهزة، الأحذية، البقالة، السجاد، الأدوات المنزلية، المنتجات الريفية والمفروشات، كما تم تدريب 80 شابًا وشابة على المهارات المختلفة، وتقديم منح مادية صغيرة بإجمالي 600 ألف جنيه للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.

يذكر أن هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة تهدف إلى تمكين الأسر من استكمال تعليم أبنائها، والحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
 

