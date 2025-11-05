قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
تحرير 366 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمطاعم والسلاسل التجارية ومستودعات المواد البترولية، والتنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا عن تحرير 366 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملاتها الرقابية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من الدقيق البلدي المدعم والسماد المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لمجابهة المتلاعبين بالدعم وحماية حقوق المواطنين.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 243 مخالفة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة صرف أو ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، إلى جانب ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق يقوم بالإنتاج بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مجال الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 57 محضرًا متنوعًا، شملت سلعًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسلعًا مجهولة المصدر، وذبحًا خارج المجازر الحكومية، إضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع مصادرة كميات من اللحوم والعصائر والأعلاف والسكر والأدوات الصحية والسجائر.

كما حررت المديرية عددًا من محاضر المواد البترولية، شملت التبديد والتصرف في 2102 لتر سولار لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والغلق بدون عذر مسبق لمستودعات البوتاجاز، وعدم انتظام القيد بالسجلات المقررة.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع التموينية، تم تحرير 54 مخالفة لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، والغلق بدون عذر مسبق، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم المرور على عدد من مطاحن الدقيق بمختلف الإدارات التموينية الفرعية، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية، وسحب عينات عشوائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

